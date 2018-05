Ein Jahr im Amt: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bleibt auf Kurs

Am 7. Mai wird es ein Jahr her sein, dass der krasse Außenseiter Emmanuel Macron die französischen Präsidentenwahlen gewann. Ob der 40-jährige Linksliberale dieses Ereignis zu feiern gedenkt, ist nicht bekannt. Fest steht hingegen, dass andere sein Amtsjubiläum begehen wollen – auf ihre Weise. So...