Schleuserrazzia in Hamburg, Bremen und der Altmark

Hamburg Großrazzia der Bundespolizei: In Hamburg, Bremen und der Altmark ist die Bundespolizei gegen einen mutmaßlichen Schleuserring vorgegangen. Rund 800 Beamte sollten seit gestern Abend 21 Durchsuchungsbefehle vollstrecken, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna. Mehrere Tatverdächtige sollen überwiegend moldauische Staatsbürger nach Deutschland geschleust und illegal beschäftigt haben. Außerdem bestehen wohl Kontakte in die Reichsbürgerszene in der Altmark. In Hamburg wurden bereits gestern zwei Deutsche und ein Russe vorläufig festgenommen.

