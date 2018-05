Berlin Die FDP warnt vor einer drastischen Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Berechtigte Kritik an der Politik von US-Präsident Donald Trump dürfe "nicht zu einer Zerrüttung des transatlantischen Verhältnisses führen". Das sagte der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff der "Welt". Kanzlerin Angela Merkel hatte gestern beim Katholikentag in Münster Trump scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, er verletze das Vertrauen in die internationale Ordnung.

