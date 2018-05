Böhmermanns Erdogan-Schmähgedicht bleibt in Teilen verboten

Das Schmähgedicht von Jan Böhmermann gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bleibt auch künftig in Teilen verboten. Der TV-Moderator scheiterte am Dienstag mit einer Berufung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg. Ebenso scheiterte auch Erdogan mit dem Antrag, das...