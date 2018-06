Asylstreit in der Union: AfD sieht sich als Gewinnerin

Berlin Die AfD profitiert nach eigener Einschätzung vom Asylstreit zwischen Innenminister Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel. "Entweder Seehofer verliert oder es verliert Merkel", sagte Parteivize Georg Pazderski der Deutschen Presse-Agentur. Für die AfD sei der ganze Streit dagegen "ein Geschenk". Seehofers Idee, Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert seien, an den Grenzen abzuweisen, bezeichnete Pazderski als "Schritt in die richtige Richtung". Der zweite Schritt müsse sein, "alle diejenigen abzuschieben, die hier kein Bleiberecht haben".