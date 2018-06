Jens Spahns Gesetz zur medizinischen Versorgung wird schwierig

Als Jens Spahn im Mai das erste Mal eine Rede auf dem Ärztetag hielt, wurde er an einer Stelle sehr persön­lich. Der Gesundheitsminister sprach von einem Freund, der einen Tumor hinter dem Ohr gehabt habe und vier Monate lang auf einen Arzttermin habe warten müssen. „Was ist da eigentlich los, dass ein Arzt das nicht mit dem anderen regeln kann, damit so was schnell geht?“, fragte der CDU-Politiker.Beifall bekam er für diesen Teil...