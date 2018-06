Europol: Terrorgefahr durch Islamisten in der EU bleibt hoch

Die Gefahr von Terror-Anschlägen in der EU bleibt bestehen – trotz der Niederlagen der Terrormiliz IS im Irak und Syrien. Das geht aus dem aktuellen Terrorismus-Bericht von Europol hervor, der am Mittwoch vorgelegt wurde. Demnach würden die Maßnahmen zur Terrorbekämpfung derzeit nicht reduziert....