Jacinda Ardern: Neuseelands Premierministerin bringt Mädchen zur Welt

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ist Mutter geworden. Die 37-Jährige brachte am Donnerstag in Auckland ein Mädchen zur Welt, wie sie auf Instagram mitteilte. Das Kind kam drei Tage vor dem errechneten Geburtstermin, der eigentlich am Sonntag war. Im Netz postete die 37-Jährige...