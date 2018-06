EU verschärft Asylpolitik - CSU reagiert zurückhaltend

Berlin Die Europäische Union hat sich unter dem Eindruck der deutschen Regierungskrise auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik geeinigt. Künftig können gerettete Bootsflüchtlinge in zentralen Sammellagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. Die Grenzschutzagentur Frontex soll schon bis 2020 verstärkt, die EU-Außengrenzen stärker abgeriegelt werden. Kanzlerin Angela Merkel begrüßte die Einigung. Ob die Gipfelbeschlüsse reichen, um den Koalitionsstreit zwischen Merkels CDU und der Schwesterpartei CSU beizulegen, ist unklar.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder