Ermittler erwirken erstmals Haftbefehl gegen IS-Anhängerin

Karlsruhe Ermittlern ist es erstmals gelungen, gegen eine deutsche IS-Anhängerin nach ihrer Rückkehr einen Haftbefehl zu erwirken. Jennifer W. sei in Bayern festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft will verstärkt gegen IS-Anhängerinnen vorgehen. In den meisten Fällen ist das schwierig: die Frauen heiraten zwar oft Kämpfer und erziehen gemeinsame Kinder im Sinne der IS-Ideologie, werden aber nicht selbst aktiv. Bei Jennifer W. konnten die Ermittler den Angaben zufolge nachweisen, dass sie im Irak für den IS als "Sittenpolizistin" auf Patrouille ging.

