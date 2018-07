Neue Balkanroute: Viele Pakistaner versuchen ihr Glück

Zwei Zahlen aus dem Mai sind ein Warnsignal. 22 und 2557. Die Statistik weist 22 neu ankommende Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina für Mai 2017 aus. Und 2557 für Mai 2018. Die Zahl der Menschen, die in den Balkanstaat fliehen, ist immer noch gering. Doch ist in diesem Jahr ein deutlicher Anstieg zu...