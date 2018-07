Brexit: Theresa May steht zwischen den Fronten

Die britische Regierung ringt um eine gemeinsame Linie beim Brexit, dem Ausstieg aus der EU. Premierministerin Theresa May versammelte am Freitag ihre Minister auf dem offiziellen Landsitz Chequers für eine Klausurtagung. Die Teilnehmer mussten ihre Handys abgeben, um Geheimhaltung zu wahren. Am...