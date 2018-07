Meseberg Kanzlerin Angela Merkel hat ungeachtet aller aktuellen Spannungen mit den USA die überragende Bedeutung der transatlantischen Beziehungen hervorgehoben. "Was Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten, das haben wir Deutschen von den Vereinigten Staaten von Amerika gelernt", sagte Merkel bei einem Empfang für das Diplomatische Korps in Schloss Meseberg. Die Kanzlerin erinnerte an den Beginn der Luftbrücke vor 70 Jahren, die West-Berlin mit lebensnotwendigen Gütern versorgte.

