Merkel trifft Li: US-Handelspolitik im Fokus

Berlin Bundeskanzlerin Merkel will heute mit dem chinesischen Ministerpräsident Li über die US-Handelspolitik beraten. Die Abschottungs-Strategie von US-Präsident Trump dürfte ein Hauptthema der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen sein. Die deutsche Wirtschaft erhofft sich von dem Treffen ein klares Signal für offene Märkte und einen besseren Zugang zum chinesischen Markt. Peking bemühte sich zuletzt verstärkt um ein gutes Verhältnis zu Berlin. Die Gespräche fallen auch in eine Phase, in der sowohl die USA als auch China wechselseitig Strafzölle auf Produkte verhängt haben.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder