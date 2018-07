Seehofer beharrt auf seiner "Asylwende"

Berlin Mit mehr Zwang, Sanktionen und Kontrolle will Bundesinnenminister Horst Seehofer in Deutschland eine "Asylwende" einläuten - auch wenn das neuen Streit in der Koalition bedeuten könnte. "Das ist kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan des Bundesinnenministeriums". Das sagte der CSU-Vorsitzende bei der Vorstellung seines schon vor Wochen angekündigten 63-Punkte-Plans zur Migrationspolitik. Sollte sich Seehofer mit seinen Vorstellungen durchsetzen, würde das für alle Asylbewerber Nachteile mit sich bringen, die ohne Papiere kommen.

