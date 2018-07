Horst Seehofer sorgt für Eklat: 69 Abschiebungen zum Geburtstag bestellt

„Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war von mir nicht so bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.“ Mit diesem Satz hat sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag viel Kritik eingehandelt.Gemacht hat der...