Heiko Maas sucht in Japan eine Allianz gegen die Trump-Welt

Außenminister Heiko Maas und sein japanischer Amtskollege Taro Kono sehen an diesem Mittwoch aus wie Zwillingsbrüder. Beide tragen einen dunklen Anzug mit weißem Hemd, ohne Krawatte. Sie stehen in einem Anbaugebäude des Außenministeriums in Tokio. Der Deutsche und der Japaner singen ein Loblied auf...