Ceuta: Hunderte Migranten überwinden Zäune in Nordafrika-Enklave

Hunderte Flüchtlinge sind am Donnerstag über die hohen Zäune in das zu Spanien gehörende Ceuta in Nordafrika gelangt. Zwischen 450 und 600 Migranten hätten am frühen Morgen die gut sechs Meter hohen doppelten Grenzzäune überwinden können, berichteten spanische Medien übereinstimmend unter Berufung...