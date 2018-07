Soldat geschlagen – 17-jährige Palästinenserin wieder frei

Fast acht Monate lang saß die Palästinenserin Ahed Tamimi in einem israelischen Gefängnis, weil sie einem Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen hatte. Am Sonntag kamen die 17-Jährige und ihre Mutter wieder frei. Bei der Rückkehr in ihr Heimatdorf Nabi Saleh nördlich von Ramallah...