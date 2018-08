Fast jeder Vierte in Deutschland hat ausländische Wurzeln

In Deutschland hat fast jeder Vierte (23,4 Prozent) ausländische Wurzeln. Mit 19,3 Millionen Menschen hat der Anteil der Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht.Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch weiter mitteilte, wuchs...