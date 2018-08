Kindergeld-Missbrauch: Warum die EU Kindergeld-Regeln verändern muss

Die Rechnung ist simpel: Wer in Deutschland lebt, bekommt pro Kind und Monat rund 200 Euro vom Staat. Bei drei Kindern summiert sich das Kindergeld auf etwa 600 Euro. In Bulgarien und Rumänien liegt der Durchschnittslohn kaum darüber. Auch in Polen oder Tschechien sieht es nicht viel besser aus....