Erneut Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet In München ist am Dienstag Abend erneut ein Flug mit abgeschobenen Flüchtlingen nach Afghanistan gestartet. Nach Angaben von Hilfsorganisationen waren mehr als 40 abgelehnte Asylbewerber an Bord. Es war der 15. Abschiebeflug nach Afghanistan. In der Innenstadt protestierten Hunderte Demonstranten gegen die Abschiebungen. "Einmal ist es gefährlich, weil immer wieder irgendwo Bomben hochgehen oder Attentate passieren. Und besonders gefährlich ist es für die Leute, die schon einmal irgendwo mit den Taliban negative Erfahrungen gemacht haben. Weil wenn die ankommen da, dann habe ich das Gefühl, die werden direkt verfolgt von denen. Und da gibt es ja auch noch solche Geschichten wie Rache, Blutrache und was weiß ich, was da alles noch eine Rolle mit spielt." "Mit ist der Gedanke entsetzlich, dass da meist junge Männer jetzt in ein total ungewisses Schicksal geflogen werden, die keine Existenzgrundlage, keine Lebensgrundlage vielfach in dem Land haben. Und da wird ja keinerlei Rücksicht drauf genommen." Die Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten. Die Bundesregierung hält weite Teile des Landes für sicher genug. Hilfsorganisationen sehen das anders und verweisen dabei auch auf die jüngsten Angriffe der Taliban.