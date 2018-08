Rörig wirft katholischer Kirche schlechte Aufarbeitung vor

Foto: Eibner-Pressefoto/JFK / imago/Eibner Europa

Ein Kruzifix im Gegenlicht eines Kirchenfensters. Die katholische Kirche steht nach Bekanntwerden eines Missbrauchsskandals in den USA auch in Deutschland wieder in der Kritik. Foto: Eibner-Pressefoto/JFK / imago/Eibner Europa