Gedenkfeier in Barcelona am Jahrestag des Terroranschlags

Barcelona Ein Jahr nach der blutigen Todesfahrt auf der Flaniermeile Las Ramblas gedenkt Barcelona heute der Opfer des Anschlags. Zunächst sollen am Morgen Blumen auf dem Mosaik niedergelegt werden, mit dem der Künstler Joan Miró die berühmte Promenade verziert hatte. Anschließend findet eine Gedenkzeremonie statt. Am Nachmittag des 17. August 2017 hatte ein Attentäter einen Lieferwagen in eine Menschenmenge auf dem Boulevard im Zentrum Barcelonas gesteuert und dort ein Blutbad angerichtet. Insgesamt kamen 16 Menschen ums Leben, mehr als 120 weitere wurden verletzt.