Terror in Spanien: Ein Jahr später ist das Gedenken gestört

Es ist heiß in Barcelona, typisch August. Einheimische und Touristen flanieren auf dem Boulevard La Rambla, sitzen in Cafés, plaudern bei Wermut und Cava, bummeln an Schaufenstern vorbei. So wie vor einem Jahr, als sich von einer Sekunde auf die andere alles änderte. Am 17. August 2017 um 17 Uhr...