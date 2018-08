Griechenlands Rettungsprogramm endet – doch Experten warnen

Griechenland: Bei vielen Bürgern in der EU klingt das nach unendlicher Krise. Kein Land in Europa hat eine derart harte wirtschaftliche und soziale Rosskur hinter sich. Seit Ausbruch der Krise im Mai 2010 hat Griechenland rund 275 Milliarden Euro Hilfskredite der Eurozone und des Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten. Als Gegenleistung musste die Regierung in Athen schmerzhafte Reformen umsetzen: radikale Reduzierung der...