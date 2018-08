Heiko Maas besucht Auschwitz - Zentralrat der Juden greift AfD an

Vor einem Besuch des Außenministers Heiko Maas in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz hat der Zentralrat der Juden die Haltung der AfD zur Erinnerung an den Holocaust in Deutschland scharf kritisiert.Präsident Josef Schuster warf der Parteispitze vor, sich nie eindeutig vom thüringischen Fraktionschef...