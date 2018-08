John McCain: Abschied von einem amerikanischen Helden

Aufmüpfige Jungbullen ohne Brandzeichen, die niedertrampeln, was sich ihnen in den Weg stellt, werden in der amerikanischen Viehzucht Mavericks genannt. John Sidney McCain III trug das Etikett bis ins hohe Alter selbstbewusst wie einen Ehrentitel.Wie kein anderer republikanischer Spitzenpolitiker...