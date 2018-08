Wismar: Zuwanderer beschimpft und krankenhausreif geprügelt

Wenige Tage nach den Ausschreitungen in Chemnitz ist ein 20-jähriger Zuwanderer in einem Park in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern krankenhausreif geprügelt worden.Er war nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg, als er von drei deutsch sprechenden Tatverdächtigten angehalten und ausländerfeindlich...