Ist die AfD wirklich ein Fall für den Verfassungsschutz?

Die Rolle der AfD bei den Protesten in Chemnitz bestätigt all jene, die eine Radikalisierung beklagen und nach dem Verfassungsschutz rufen. Was fehlt, um die Partei zu „beobachten“? Die wichtigsten Fragen im Überblick. Was heißt „beobachten“?Der Verfassungsschutz versteht sich als Frühwarnsystem....