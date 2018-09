Berlin Außenminister Heiko Maas reist heute zu einem zweitägigen Antrittsbesuch in die Türkei. Er wird dort seinen Kollegen Mevlüt Cavusoglu treffen und auch Präsident Recep Tayyip Erdogan - gut drei Wochen vor dessen Staatsbesuch in Deutschland. Mass' Besuch fällt in eine Phase der Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Dass sieben Deutsche aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen sitzen, belastet das Verhältnis allerdings weiterhin.

