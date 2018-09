Chemnitz: Nach Helene Fischer stellen sich weitere Schlagerstars gegen Rechts

Die teilweise gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz stoßen bei immer mehr Künstlern auf Kritik. Die Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel verurteilte die von Neonazis dominierten Demonstrationen in der sächsischen Stadt. „Jeder rechtsextreme Aufmarsch ist in meinen Augen einer zu viel“,...