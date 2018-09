Festnahme in Freiburg: Mutmaßliches IS-Mitglied plante wohl Gewalttat

Die Polizei hat in Freiburg ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Der 29 Jahre alte Deutsche soll außerdem der IS-nahen Terrorgruppe „Junud al-Sham“ in Syrien angehört haben und eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben. Das Oberlandesgericht...