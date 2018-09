Köthen: Kundgebung und Demonstration

Kundgebung und Demonstration in Köthen

In Köthen fand am Sonntagnachmittag eine Kundgebung gegen die rechtsgerichtete Demonstration „Zukunft Heimat“statt: Die Teilnehmer der Kundgebung mit dem Motto „Der extremen Rechten entgegentreten“ versammelten sich am Bahnhof in Köthen.

Foto: --- / dpa