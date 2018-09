AfD-Kreisvorstand tritt wegen Neonazi-Festival zurück

Weil zwei AfD-Politiker an einem Neonazi-Festival teilgenommen haben, musste die Partei handeln: Der gesamte Kreisvorstand der Osnabrücker AfD ist am Wochenende bereits zurückgetreten und die Partei prüft ein Ausschlussverfahren gegen drei weitere Mitglieder, wie AfD-Landeschefin Dana Guth am...