Merkel: Brexit in guter Atmosphäre und großem Respekt

Salzburg Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen Austritt Großbritanniens aus der EU in guter Atmosphäre und großem Respekt ausgesprochen. In bestimmten Bereichen sei auch eine gute Zusammenarbeit möglich, sagte Merkel vor Beginn des informellen EU-Gipfels im österreichischen Salzburg. Im Dauerstreit über die Flüchtlingspolitik sprach sich Merkel für einen besseren Schutz der Außengrenzen aus. Zudem sei eine engere Zusammenarbeit mit den Staaten in Afrika nötig. Die Kanzlerin begrüßte erste Gespräche der EU darüber mit Ägypten.