Hans-Georg Maaßen: Koalition der Geschwächten

Am Maaßen-Morgen danach versucht Franziska Giffey, die Stimmung zu retten. Die junge Familienministerin von der SPD verteilt zur Kabinettssitzung freudestrahlend Pappwürfel an ihre Kollegen. Darauf sind Botschaften aus ihrem „Gute-Kita-Gesetz“ gedruckt, das die Ministerrunde auf den Weg bringen wird. Zum Lachen ist gerade den übrigen Sozialdemokraten am Tisch aber nicht zumute. Vizekanzler Olaf Scholz schaut verkniffen, als er hinter...