Erdogan will neues Kapitel aufschlagen

Berlin Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Deutschland aufgerufen, in den politisch belasteten Beziehungen beider Staaten "ein neue Seite" aufzuschlagen. Zugleich formulierte er in einem Meinungsartikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mehrere Forderungen an die deutsche Regierung unter der Überschrift "Erwartungen an Deutschland". Erdogan trifft morgen zu einem Staatsbesuch in Berlin ein. Erdogan erwartet von der deutschen Regierung unter anderem eine Unterstützung der Türkei im Kampf gegen die verbotene Kurdenpartei PKK sowie die Gülen-Bewegung, die er für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich macht.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder