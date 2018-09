Maas reagiert gelassen auf Trumps Kritik an Deutschland

New York (dpa) – Bundesaußenminister Heiko Maas hat gelassen auf die erneute Kritik von US-Präsident Donald Trump an der deutschen Energiepolitik reagiert. "Das ist ja weder neu noch ist das überraschend gewesen", sagte er am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Trump hatte Deutschland in seiner Rede vor der Generalversammlung erneut vorgeworfen, "total abhängig von russischer Energie" zu sein. Die USA stemmen sich zusammen mit osteuropäischen Staaten vor allem gegen den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder