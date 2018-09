Amnesty fordert von Bundesregierung Druck auf Erdogan

Berlin Amnesty International hat die Bundesregierung vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan aufgefordert, Druck für die Freilassung Inhaftierter zu machen. Der Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation in Deutschland, Markus Beeko, sagte, wenn die türkische Regierung einen Neuanfang der internationalen Beziehungen will, so müsse sie als Erstes ihre internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen erfüllen. Mehr als 150 Journalisten säßen zurzeit in türkischen Gefängnissen, mehr als in jedem anderen Land der Welt.

