Bericht: Altersrenten in zehn Jahren um 22 Prozent gestiegen

Berlin Die Altersrenten in Deutschland sind in den vergangenen zehn Jahren einem Medienbericht zufolge um 22 Prozent gestiegen. Lagen sie 2007 im Durchschnitt bei 718 Euro im Monat, so erhöhten sie sich bis 2017 auf rund 875 Euro, schreibt die "Rheinische Post". Die Zeitung beruft sich auf aktuelle Daten der Deutsche Rentenversicherung.