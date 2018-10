Elf Tote nach Attentat auf Synagoge in Pittsburgh

Pittsburgh Ein 46 Jahre alter Mann hat in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen getötet. Sechs weitere wurden verletzt, darunter vier Polizisten. Das sagte Wendell Hissrich, Direktor für Öffentliche Sicherheit der Stadt Pittsburgh. Der Attentäter wurde angeschossen und liegt im Krankenhaus. Sein Social-Media-Profil deutet darauf hin, dass es sich um einen Waffennarren mit rechter Gesinnung handelt. Augenzeugen zufolge soll er beim Eindringen in die Synagoge gerufen haben: "Alle Juden müssen sterben." Das Attentat ereignete sich während einer Taufzeremonie für ein Kleinkind.