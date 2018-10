Luftverschmutzung ist größte Gesundheitsgefahr in Europa

Kopenhagen (dpa) – Die Luftverschmutzung in Europa ist nach wie vor zu hoch. Das geht aus einem von der Europäischen Umweltagentur veröffentlichten Report hervor. Laut der Agentur ist Luftverschmutzung der Hauptgrund für vorzeitige Todesfälle in 41 europäischen Ländern. Grundlage sind Daten von mehr als 2500 Messstationen. Trotz langsamer Fortschritte würden die Grenzwerte von EU und WHO vielerorts überschritten. Für 2015 kommen die Forscher auf rund 442 000 vorzeitige Todesfälle im Zusammenhang mit Luftverschmutzung, davon rund 391 000 in den 28 EU-Mitgliedsstaaten.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder