Angela Merkel: So hat man die Kanzlerin noch nicht gesehen

So hat man Merkel noch nicht gesehen

Nur die rechte, winkende Hand ist zu sehen. Doch das Bild hat so viel Kraft und Aussage. In seiner Werkserie „AM“ zeigt Andreas Herzau Fotos von Angela Merkel, die so ganz anders sind, als die Pressefotos, die man sonst von der Kanzerlin gewöhnt ist. Herzau setzt sich am Beispiel Merkels mit dem Verhältnis von Politik und Öffentlichkeit sowie der Repräsentation weiblicher Macht auseinander. Die gleichnamige Ausstellung ist in der Berliner Galerie f3 – Freiraum für Fotografie (www.fhochdrei.org) bis zum 2. Dezember zu sehen. Wir zeigen eine Auswahl.

Foto: Andreas Herzau