Prozess gegen KZ-Wachmann: Verteidiger kündigt Aussage an

Münster Im Prozess gegen einen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig will der heute 94 Jahre alte Angeklagte eine Aussage machen. Das kündigte sein Anwalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Sein Mandant werde sich im Laufe des Prozesses zu den Vorwürfen einlassen. Der Prozess beim Landgericht Münster beginnt am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich als junger Mann in dem Konzentrationslager der Nazis der hundertfachen Mordbeihilfe schuldig gemacht zu haben.

