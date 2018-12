CDU-Parteitag im Dezember - Was man jetzt wissen muss

18 Jahre war sie Vorsitzende der CDU – jetzt tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr für den Posten an der Spitze der Partei an. Auf dem CDU-Parteitag in Hamburg soll der oder die nächste Vorsitzende gewählt werden.CDU-Parteitag – wann findet er statt?Die Delegierten treffen sich von Donnerstag, 6. Dezember, bis Samstag, 8. Dezember 2018, in Hamburg.Wie ist der Zeitplan für den CDU-Parteitag?Am 6. Dezember tagen das...