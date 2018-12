Steinmeier, Macron und May würdigen George H. W. Bush

Der ehemalige US-Präsident George H. W. Bush ist am Freitagabend im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war als 41. Präsident der Vereinigten Staaten maßgeblich an der deutschen Wiedervereinigung beteiligt. Staatsleute in aller Welt trauern und würdigen Bush als großen Politiker. Ein Überblick: •...