Weitere Hungerstreiks inhaftierter Separatisten in Katalonien

Barcelona In Katalonien weitet sich der Hungerstreik inhaftierter Separatisten aus. Nach den Regionalabgeordneten Jordi Sánchez und Jordi Turull, die bereits seit Samstag die Nahrungsaufnahme verweigern, schlossen sich der Aktion nach Angaben der spanischen Zeitung "El País" auch die früheren katalanischen Minister Joaquim Forn und Josep Rull an. Die Politiker sitzen im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017 seit mehr als einem Jahr in Haft. Mit dem unbefristeten Hungerstreik wollen sie gegen die spanische Justiz protestieren.