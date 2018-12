Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag: So lief ihre letzte Rede

Sie kann ihre Tränen kaum zurückhalten. Es schimmert verdächtig, als Angela Merkel nach ihrer Abschiedsrede wieder an ihren Platz im Tagungspräsidium zurückkehrt. „Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre“, so hat sie gerade ihre Rede beendet. Es ist ein Vortrag, der die Versöhnung in den...