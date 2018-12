Söder freut sich auf Zusammenarbeit mit neuer CDU-Chefin

Hamburg Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach ihrer Wahl auf dem Parteitag in Hamburg unter anderem Wünsche und Angebote zur Zusammenarbeit mit auf den Weg bekommen. Der designierte CSU-Chef Markus Söder schrieb auf Twitter: "Freue mich auf eine zukünftige Zusammenarbeit. CDU und CSU müssen wieder enger zusammenrücken." SPD-Chefin Andrea Nahles twitterte: "Sie treten in große Fußstapfen. Ich biete Ihnen gute Zusammenarbeit an." FDP-Chef Christian Lindner schrieb: "Wir freuen uns auf fairen Wettbewerb und gute Zusammenarbeit!"

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder